Fikse boete voor eigenaar van hond die ree doodbeet

Vluchtauto van liquidatie Amsterdams buurthuis was gestolen in Houten

0:44 De auto die vorige week gebruikt werd bij de schietpartij in Amsterdam was op 5 januari gestolen in Houten. Dat heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. Na de dodelijke schietpartij bij buurthuis Wittenburg vluchtten de daders.