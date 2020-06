Fikse regenbuien op komst: code geel afgegeven voor drie provincies

Hoewel het momenteel op de meeste plekken in het land nog rustig weer is met af en toe zelfs een zonnetje, komt daar later op de middag verandering in. Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg code geel afgegeven. Er worden fikse buien verwacht. Maar voor de zonaanbidders er ook goed nieuws.

,,Ik zou vandaag de regenradar goed in de gaten houden”, waarschuwde Diana Woei, meteoroloog bij Weerplaza eerder vandaag al. Gisteren regende het op veel plekken al flink, wat in verschillende regio’s voor wateroverlast zorgde. ,,Vandaag zou er best nog meer water uit de lucht kunnen vallen.”

De code geel is voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van 16.00 tot 21.00 uur van kracht, en voor Zuid-Holland van 18.00 tot 21.00 uur. De weerdienst waarschuwt voor enkele onweersbuien, met lokaal veel neerslag in korte tijd en kans op hagel. Daarbij is er kans op blikseminslag.

Ook morgen blijft het nog regenachtig. ,,Morgen krijgen we te maken met de restanten van de buien die vandaag ontstaan. Het is overwegend bewolkt met ‘s ochtends in het noorden regen.”

Tropische temperaturen

Vanaf vrijdag zien de verwachtingen er weer beter uit. ,,De temperatuur is dan wel wat lager dan vandaag, rond de 19 tot 22 graden. Het voelt daardoor minder drukkend.” Zaterdag, op de langste dag van het jaar, begint de astronomische zomer en die wordt afgetrapt met stijgende temperaturen en meer zon. ,,Zondag wordt het weer wat warmer en vanaf maandag wordt het weer echt zomers.”

In de loop van volgende week kan het zelfs tropisch warm worden. ,,Vanaf maandag breekt een droge periode aan met zomerse omstandigheden”, aldus Woei. ,,Woensdag en donderdag worden waarschijnlijk de warmste dagen met in het zuiden kans op tropische waarden.” Woei en haar collega’s schatten de kans dat het kwik boven de 30 graden zal schieten op 30 tot 40 procent.