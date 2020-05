File vol tranen voor Fabian (27) uit Hengelo

Onderzoek Flitsmeister We rijden keurig 100 km/uur, we zouden niet anders durven

7:14 De gemiddelde snelheid op de Nederlande snelwegen is overdag fors gedaald door de nieuwe maximumsnelheid van 100 km/uur. We rijden maar een paar kilometer harder dan toegestaan. De reden? Ons oerinstinct, niemand durft het in deze coronatijd aan om de kudde te verlaten.