Files op Europese wegen door vakantieverkeer

In de loop van de zaterdagochtend is het vooral heel druk op de A7, de Autoroute du Soleil. In zuidelijke richting tussen Vienne en Orange moet het verkeer rekenen op een vertraging van maar liefst 3,5 uur, zo meldt de ANWB.

Ook bij een aantal tunnels in Oostenrijk en Zwitserland is veel verkeer. Voor de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië is bijvoorbeeld sprake van file, nadat de tunnel korte tijd dicht was geweest vanwege technische problemen. Bij de Gotthardtunnel tussen Zwitserland en Italië is de wachttijd anderhalf uur, dus dat valt eigenlijk mee, zegt een woordvoerder.