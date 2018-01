Films tijdens KLM-vlucht nu ook geschikt voor blinden en slechtzienden

video Getuigen doorrijder Oss: 'Ongelofelijk heftig. Hij reed er gewoon overheen!'

11:06 ,,Dit is het werk geweest van een gek, een totale idioot.” Horecaondernemer Antoine van den Bergh (48) heeft geen goed woord over voor de bestuurder die in de nieuwjaarsnacht ten minste twee verkeersongelukken veroorzaakte in het Brabantse Oss.