FIOD valt binnen bij hoofdkantoor en vakantieparken van Oostappen Groep

Locaties waar wordt gecontroleerd zijn onder meer camping De Brugse Heide in Valkenswaard en vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Beide locaties vallen onder de Oostappen Groep Vakantieparken. De Brugse Heide was eerder in het nieuws vanwege illegale bewoning door arbeidsmigranten.



Op camping Prinsenmeer wonen eveneens arbeidsmigranten. De camping was de laatste tijd in het nieuws omdat de eigenaar, de Oostappen Groep, vijfhonderd arbeidsmigranten wilde huisvesten op de camping, terwijl de gemeente Asten vasthield aan een maximum van 384.



De twee andere parken waar controles plaatsvinden zijn camping Droomgaard in Kaatsheuvel en Marina Beach in Hoek, bij Terneuzen. Beide campings lagen al langer onder vuur vanwege het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten.