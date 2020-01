FIOD zoekt samenwerking met Dubai in jacht op witwassers

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) ziet regelmatig witwasconstructies via deze exotische oorden verlopen. ,,Het zijn financiële centra waar veel geld door stroomt. We zien dat daar ook crimineel geld wordt witgewassen”, zegt FIOD-directeur Hans van der Vlist. ,,Dubai, Singapore en Hong Kong staan niet voor niets op ons lijstje.”



Dubai, de miljoenenstad in de Verenigde Arabische Emiraten waar de onlangs gearresteerde topcrimineel Ridouan Taghi zich schuilhield, staat bekend als een investeringsoord voor criminelen. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid onderhandelen met Dubai over een bilateraal verdrag voor de uitwisseling van justitiële gegevens. Zo’n verdrag moet het makkelijker maken om gegevens van bankrekeningen van verdachten in te zien of informatie op te vragen over daar gevestigde personen en bedrijven.



De FIOD, die zich met 1500 medewerkers richt op financiële en economische fraude, brengt vandaag zijn jaarcijfers naar buiten.