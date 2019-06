Flatbewoners zagen fatale mishandeling Rinia Chitanie (68)

De 68-jarige Rinia Chitanie uit Buitenveldert stierf afgelopen weekend na een ernstige mishandeling en mogelijke verkrachting. Volgens het OM is de aangehouden 20-jarige verdachte een statushouder die al enkele jaren in Nederland verblijft. Omwonenden hebben de fatale mishandeling gezien en maakten foto’s van de dader. De buurtbewoners klagen al geruime tijd over het nabijgelegen Gijsbert van Aemstelpark, waar ze zich niet meer veilig voelen.

Het huis van Chitanie aan de Rhijnestein in Buitenveldert is met een hangslot vergrendeld. De gordijnen zijn gesloten. In de vensterbank staan plantjes en stenen poezenbeeldjes. De buren kennen de vrouw, die er zo’n tien tot twaalf jaar geleden kwam te wonen, slechts oppervlakkig.



Chitanie werkte volgens de politie eerst als arts bij Defensie, daarvoor als keuringsarts bij De Keurdokter in het Noord-Hollandse Venhuizen. De eigenaar van dat bedrijf, Arjen Grave, herinnert zich Chitanie als een ‘heel aardige, zachtmoedige vrouw’. ,,Maar ze kon ook heel kordaat zijn. Het is triest dat zoiets juist haar gebeurt. In de ogen van de dader was ze waarschijnlijk een makkelijk slachtoffer. Aardig, klein van stuk en fragiel.”

Mensenschuw

Chitanie, Surinaams van komaf en met haar 1.50 meter klein van stuk, wordt in haar woonomgeving omschreven als een einzelgänger, een mensenschuw persoon en ‘de vrouw die altijd de eendjes en vogeltjes voert’. Ze hield van planten en dieren en had twee tuintjes aan de voor- en achterkant van haar benedenwoning.

,,We hadden weinig contact, want ze was op zichzelf. Ze was ook een beetje typisch, een beetje warrig soms. Af en toe bracht ze hier een kaartje langs”, zegt haar overbuurvrouw Wilhelmina Walvisch.

Dat Chitanie ’s avonds rond 21.15 uur op het voetpad langs het water naast het Gijsbrecht van Aemstelpark liep, doet Walvisch haar niet snel na. ,,Ik vind het eng daar, vooral als het schemerig wordt. Maar zij was waarschijnlijk niet bang, misschien omdat ze defensiearts was. Ze nam trouwens nooit een blad voor de mond.”

Geschreeuw

Op Eerste Pinksterdag trok Chitanie rond 21.15 uur de deur van haar woning achter zich dicht om nog even naar buiten te gaan. Ze liep over het voetpad langs het park richting Geervliet. Zo’n 500 meter verder, bij een hoge flat aan de Geervliet, werd ze toegetakeld door een man.

Flatbewoners van Geervliet hoorden het geschreeuw en zagen vanaf hun balkons hoe de vrouw werd geslagen. Diverse bewoners maakten foto’s van de dader. Een bewoonster zag even later hoe de hevig bloedende Chitanie door hulpverleners werd gereanimeerd. De straat werd met linten afgezet en er was veel politie op de been. De politie zocht de gehele waterkant af.

Na ongeveer een half uur, zo weet een bewoonster, werd het slachtoffer, dat volgens haar ongekleed was, onder een laken afgevoerd. De bewoners van de flat die getuige waren van het incident, willen er weinig over kwijt. De politie heeft Slachtofferhulp naar de flat gestuurd.

Quote Het is een donker park waar veel zwervers slapen Iraida de Deugd

Gebrekkig Engels

Een man, die niet met zijn naam in Het Parool wil, vertelt dat hij die avond net aan kwam lopen met zijn gezin. Hij wist op dat moment niet dat er iemand ernstig was mishandeld. Plotsklaps werd hij aangevallen door een ‘mokkakleurige’ man die zich in de omgeving had verstopt. ,,You took my picture, riep die vent tegen me en hij sloeg me. Hij sprak gebrekkig Engels. De politie greep in en kon hem toen oppakken.’’

Chitanie, die niet meer bij bewustzijn was, werd die avond naar het ziekenhuis vervoerd en heeft al die tijd in coma gelegen. Afgelopen maandag besloot de familie haar leven te laten beëindigen. De vooruitzichten op herstel waren kansloos. Ze was zo erg toegetakeld dat de familie haar zelfs niet meer herkende.

Opsporing Verzocht

De politie, die de zaak dinsdag bij het televisieprogramma Opsporing Verzocht aanhangig maakte, liet weten een 20-jarige verdachte te hebben aangehouden. De man die werd aangevallen, wijst erop dat er de laatste jaren steeds meer mensen in het Gijsbrecht van Aemstelpark bivakkeren. ,,Het komt van buiten de stad hierheen,” zegt hij.

Omwonende Iraida de Deugd die vaak met haar hond in het park loopt, zegt ook dat het park de laatste jaren een stuk duisterder is geworden. ,,Vroeger liet ik mijn kinderen er hutten bouwen en spelen. Tegenwoordig speelt er geen kind meer in de speeltuin. Ook de voetbalkooi staat altijd leeg. Het is een donker park waar veel zwervers slapen.”

Volgens bewoners Jos en Dave, die al zo’n vijftien jaar in de flat van Chitanie wonen, wordt het park de laatste vier jaar bevolkt door ‘gespuis’. ,,Ze hangen en drinken bij de vuurkorf. Laatst sliepen er Polen in een tentje. Een vent bood me onlangs drugs aan. Wat ik vroeger in de Kinkerstraat zag, zie ik nu hier. De politie komt vaak in het park met daklichten aan. Ook hangt er geregeld een helikopter boven. Wij doen tegenwoordig de deuren op slot. En dat deden we vroeger nooit”, zegt Dave.