Fleetwood Mac sluit vijftigste editie van Pinkpop af

Het is niet de eerste keer dat Fleetwood Mac Pinkpop aandoet. De Brits-Amerikaanse rockband stond in 1971 op de tweede editie van het oudste popfestival in de wereld, dat toen nog in Geleen gehouden werd. Destijds omvatte het repertoire van Fleetwood Mac vooral nog bluesmuziek. Het instrumentale Albatross is een van de bekendste liedjes uit die periode. Na het vertrek van oprichter Peter Greene kreeg Fleetwood Mac meer rockinvloeden.

Honderd miljoen platen

De band, die opgericht werd in 1967, is na ruim een halve eeuw nog altijd zeer populair. The Mac is zonder twijfel een grote act, passend in het rijtje Paul McCartney, The Rolling Stones en Bruce Springsteen. Fleetwood Mac heeft meer dan honderd miljoen platen verkocht en behaalde wereldwijd successen met liedjes als Go your own way, Don’t stop, Dreams, Tusk, Big love en Everywhere.