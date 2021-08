Fleur vervangt broertje en keept ‘gewoon’ bij de mannen van Schoondijke

Hemd van het lijf Erik Scherder: ‘Koken, dat doen we thuis niet meer’

21 augustus In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Neuropsycholoog Erik Scherder werkt alsof hij 40 is, drinkt geen druppel en probeert er niet aan te denken dat het leven eindig is. De rillingen lopen over zijn rug als hij terugdenkt aan zijn prostaatonderzoek. ,,Ach ja, mannen zijn niet zoveel gewend.”