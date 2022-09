FNV Spoor: Staking gaat vrijdag vooralsnog door, ondanks bod NS

Brandbrief EU: miljoenen Europeanen zijn maandsala­ris kwijt aan energie, ook Nederlan­ders

Werknemers met een minimumloon zijn nu al in zestien EU-lidstaten een volledig maandsalaris of meer kwijt aan energie per jaar. Ook in Nederland, waar minimumloners 48 dagen moeten werken om hun energierekening te kunnen betalen, is de situatie dramatisch, aldus het Europees vakverbond, dat in een brandbrief aan alle EU- en regeringsleiders op snelle compensatie aandringt.

11:27