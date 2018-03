'Focus op talent motiveert beter'

,,Het onderwijs zit in een transitie. Talenten van leerlingen komen meer centraal te staan. Er is een beweging naar brede vorming. Maar vervolgopleidingen testen leerlingen nu vaak zelf op niet-cognitieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, omdat examens puur op kennis toetsen. Het is tijd voor een eigentijdse afsluiting.’’

,,Toch zie je dat de focus op wat meetbaar is, sterker is geworden. Waar dat bijvoorbeeld toe leidt - dat kun je scholen niet kwalijk nemen - is dat de schoolexamens proeftoetsen voor het centraal examen worden. In de bovenbouw leren leerlingen met alle toetsen vooral een examen te maken.''

,,De focus op het eindexamen is zo sterk dat het eigentijdse onderwijs in de verdrukking raakt. In de volksmond wordt dan gezegd: we leren de leerlingen in de bovenbouw door de hoepel van het examen springen. Daarom hebben we ons de vraag gesteld: examineren we op de goede wijze? Het antwoord daarop is nee. Je ziet dat de waarde van het diploma daalt, terwijl je die juist wilt versterken.’’

,,Als je ziet dat de uitval in het hoger onderwijs hoog is en opleidingen extra eisen stellen, doen we iets niet goed. Het examen focust op één belangrijk element, maar de vraag is breder. Dan neemt de waarde van dat examen af.’’

,,We kunnen dat deels snel en binnen het huidige systeem doen door het examen te flexibiliseren, zodat je bijvoorbeeld meerdere examenmomenten per jaar hebt. Je kunt dan op meerdere momenten vakken en de middelbare schoolloopbaan afsluiten én instromen in het vervolgonderwijs. Het is motiverender. Er komt ook meer ruimte voor andere lesstof. Bovendien vinden wij dat als leerlingen een vak halen, ze dat moeten behouden, ook als ze zakken. De vakken die leerlingen niet halen, moeten ze modulair binnen het voortgezet onderwijs kunnen afsluiten.’’