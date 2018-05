Fokster vreest voor merrie na inseminatie met gevaarlijk gen

Veel Nederlandse paardenfokkers zitten in onzekerheid, nu bekend is dat de gevaarlijke genafwijking WFFS ook in Nederland voorkomt . Ze willen weten of ook hun paard drager is van het gen. Sabrina Bremmer uit het Drentse Meppen heeft net een test laten doen, en wacht in spanning het lot van haar drachtige merrie af.

Met zorg koos ze het zaad voor haar merrie uit. Het luistert nauw, in de paardenwereld. ,,Je zoekt een hengst uit die qua eigenschappen het beste bij de merrie past", zegt Bremer, die sinds een jaar of zeven fokt, zowel voor de verkoop als voor eigen gebruik. ,,Als je een merrie hebt die heel wild is, kun je beter geen hengst kiezen die dat ook is. Dan bestaat de kans dat het veulen onhandelbaar wordt."

Zo puzzelen fokkers voort, tot ze een wederpartij vinden die op zoveel mogelijk punten een goede match vormt. In het geval van de merrie van Bremer was dat eigenlijk Lord Leatherdale, een hengst uit de Brabantse stal van Van Olst Horses. ,,Omdat dat logistiek moeilijk was hebben we uiteindelijk voor Everdale gekozen, een zoon van Leatherdale. Zes weken geleden is de merrie geïnsemineerd."

Onlangs bleek dat Everdale een van de hengsten is die het afwijkende WFFS-gen in zijn bloed heeft zitten. Dat kan, wanneer hij kruist met een merrie die ook drager is van het gen, leiden tot de geboorte van een veulen met ernstige gezondheidsproblemen, in de meeste gevallen dodelijk.

,,Dat was schrikken", vertelt Bremmer. ,,We hadden er nog nooit van gehoord. Maar de kans bestaat dus dat het veulen met zware afwijkingen geboren wordt." Voor de zekerheid heeft ze een test laten uitvoeren bij de merrie, waarvan de uitkomst binnenkort bekend wordt.

Een paard draagt een veulen elf maanden, dus het duurt nog een hele tijd voor het lot van de veulen bekend is. ,,We hebben er ook wel over nagedacht om de drachtigheid te stoppen, maar dat hebben we in overleg met de dierenarts toch niet gedaan. Het hartje klopte gewoon."

Naast de gezondheidskwestie is er ook het financiële verhaal. Een inseminatie is prijzig, die kost al snel 1.000 tot 1.500 euro. Als die uiteindelijk leidt tot de geboorte van een veulen met potentie, is de opbrengst een veelvoud daarvan. Zo'n veulen kan zomaar zestien- tot vijftigduizend euro opleveren, zegt Bremmer.

Op dit moment denkt ze nog niet na over stappen tegen de eigenaar van de hengst. Eerst wacht ze de uitslag van de - door de hengsteneigenaar betaalde - test af. Sowieso vindt ze, net als een aantal andere paardenfokkers, dat er niet meer doorgefokt zou mogen worden met de hengsten die drager zijn van WFFS. ,,Ook als een veulen geen afwijkingen krijgt, bestaat de kans dat het afwijkende gen aan het dier is doorgegeven. Dat blijft in de toekomst toch een risicofactor."

Veulens met WFFS worden soms dood geboren. Als ze bij de geboorte nog wel leven hebben ze ernstige huidafwijkingen, krijgen ze snel pijnlijke wonden en/of hebben ze last van gewrichtsproblemen. Doorgaans sterven ze al snel of moeten ze geëuthanaseerd worden. De genetische afwijking, voluit het Warmblood Fragile Foal Syndrome, werd een aantal jaar geleden ontdekt in Amerika.