'Fonds past bij hoe Frederique en Robert-Jan in het leven stonden'

Frederique en Robert-Jan zouden het fantastisch hebben gevonden. Daar is Evert van Zijtveld van overtuigd. Een fonds op naam van zíjn kinderen, bedoeld om ándere kinderen te helpen. ,,Dat is helemaal in lijn met hoe Frederique en Robert-Jan in het leven stonden. Ze waren sociaal betrokken en stonden altijd voor iedereen klaar. Met dit fonds geef ik dat door.’’

Het Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds wil kwetsbare kinderen (8 tot 18 jaar) in Nederland helpen aan een betere toekomst. Het is ondergebracht bij het Kansfonds, dat jaarlijks ruim 500 initiatieven steunt om kwetsbare mensen te helpen. ,,Mijn kinderen hebben geen toekomst meer, andere kinderen wel’’, zegt Van Zijtveld.

Volledig scherm Evert van Zijtveld richtte uit naam van dochter Frederique en zoon Robert-Jan een fonds op voor kwetsbare kinderen. © Jacqueline de Haas

De toekomstdromen van zijn kinderen werden op die zomerse donderdag 17 juli 2014 door een Buk-raket aan flarden geschoten boven Oost-Oekraïne. Frederique en Robert-Jan zaten aan boord van vlucht MH17. Ze gingen met hun opa en oma op vakantie naar het Indonesische eiland Borneo.

Er viel genoeg te vieren. Frederique was net geslaagd voor haar vwo-eindexamen. Ze wilde kinderarts worden. ,,Een van de laatste dingen die ze had gedaan, was vrijwilligerswerk in Polen. Dat deed ze op eigen initiatief, ze had het zelf betaald.’’

Op missie

Robert-Jan ging over naar de examenklas van het vwo. Na de vakantie zou hij zich aanmelden bij de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda voor een vervolgopleiding. ,,Robert-Jan vond het moeilijk om te bepalen wat hij wilde doen na de middelbare school. Na een vervelende ruzie op een evenement, wist hij dat hij andere mensen wilde helpen. Hij wilde voor Defensie werken en op missie gaan.’’

Volledig scherm Voor het onderzoek is met de wrakstukken een deel van het toestel van Malaysia Airlines gereconstrueerd. © REUTERS

Toen het toestel van Malaysia Airlines met 298 inzittenden uit de lucht werd geschoten, was in één klap ook alles waar Van Zijtveld en zijn vrouw voor leefden, weg. Frederique en Robert-Jan waren hun enige kinderen. Ze twijfelden of ze nog wel door wilden in dit leven. ,,Ik vroeg me af: waar werk en leef ik nog voor? Het doel in mijn leven was weg. Het is moeilijk om na zo’n ramp een nieuw doel te vinden en dat vorm te geven. We wilden door om de herinnering aan onze kinderen levend te houden.’’

Quote Het is moeilijk om na zo'n ramp een nieuw doel in je leven te vinden Evert van Zijtveld, nabestaande MH17

Van Zijtveld liep al lange tijd rond met het idee voor een goede doelen-fonds. Nadat hij was gestopt als voorzitter van Stichting Vliegramp MH17 had hij meer tijd om daar werk van te maken. ,,Ik leef nog steeds voor mijn kinderen, maar op een andere manier. Ik wilde iets doen wat ook bij hen past. Ze mogen niet vergeten worden en ik hoop dat dit fonds andere kinderen wat vreugde in hun leven brengt.’’

Onmacht

Iedereen kan geld storten in het Frederique en Robert-Jan Fonds. Samen met het Kansfonds wordt gekeken welke initiatieven voor kwetsbare kinderen gesteund worden. ,,Het is een mooie gedachte dat je iets goeds kunt doen met het gevoel van onmacht dat we waarschijnlijk allemaal voelen rondom de tragedie van de MH17-ramp’’, zegt directeur Henriëtte Hulsebosch van het Kansfonds.

Quote Het is een mooie gedachte dat je iets goeds kunt doen met het gevoel van onmacht Henriëtte Hulsebosch, directeur Kansfonds

Het spaargeld van Frederique en Robert-Jan zit in het fonds. De gift die ze van hun ouders kregen als cadeau voor hun achttiende verjaardag, en het geld dat ze verdienden met bijbaantjes. In het testament wordt vastgelegd dat de familie het fonds ook in de verre toekomst zal voortzetten.

,,Het geeft me een goed gevoel dat ik deze beslissing heb genomen’’, zegt Van Zijtveld. ,,Het ligt in de lijn van de gedachte van onze kinderen. Het litteken blijft altijd, maar mijn vrouw en ik moeten door. Hoe Frederique en Robert-Jan in het leven stonden, inspireerde ons op een positieve manier verder te gaan. Dit fonds geeft nieuwe energie.’’