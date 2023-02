Fors meer aangiftes zedenmisdrijven, slachtoffers moeten langer dan halfjaar wachten op zaak

Uit cijfers van de politie blijkt dat er het afgelopen jaar ruim 3400 aangiftes zijn gedaan van verkrachtingen, aanrandingen, incest, ontucht met minderjarigen en het ronselen van kinderen om daar later seks mee te kunnen hebben. In 2020 was dat nog bijna 2900. Ook het aantal meldingen steeg fors, van 12.000 in 2020 tot 15.500 in 2022.

Door de flinke toename blijven honderden zaken maanden op de plank liggen, blijkt uit de politiecijfers. Op dit moment zijn er 856 aangiftes ouder dan een half jaar omdat rechercheurs er maar niet aan toe komen.

De zedenpolitie kreeg afgelopen jaren 12,5 miljoen euro extra om meer medewerkers te kunnen aannemen. Ook was er tijdelijk extra bijstand uit andere eenheden, waaronder de rechercheteams en de Marechaussee, om een inhaalslag te maken. Volgens zedenexpert Lidewijde van Lier ligt de werving en opleiding op schema. ,,Maar als we 30 procent meer zaken krijgen en 8 procent meer medewerkers, dan is voor iedereen duidelijk waar het knelt.”

Monster

Volgens Van Lier wordt er hard gewerkt aan een actieplan om slachtoffers van seksuele misdrijven sneller en beter te kunnen helpen. Zo wordt er kritischer gekeken naar welke behoeftes slachtoffers hebben en welke zaken kansrijk zijn en welke niet. Ook verwijst de politie vaker door naar hulptrajecten, zoals herstelbemiddeling. ,,Verdachten zijn soms in de hoofden van slachtoffers een monster geworden. Het kan helpen om het contact te herstellen, erover te praten en zo de eerste stappen te zetten om het een plek te geven.”

Volledig scherm Tim Hofman onthulde in zijn uitzending op YouTube seksuele misdragingen bij The Voice of Holland. © Brunopress

Volgens de politie is het schandaal bij talentenjacht The Voice of Holland een belangrijke aanjager geweest voor de toename van het aantal zaken. In januari vorig jaar onthulde Tim Hofman met zijn programma Boos dat medewerkers van The Voice zich seksueel zouden hebben misdragen. Naar drie verdachten wordt nog altijd onderzoek gedaan. Het gaat om zangers Ali B. en Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen. Alleen regisseur Martijn N. heeft inmiddels te horen gekregen dat hij niet wordt vervolgd. Tegen hem was ook meermaals aangifte gedaan.

Quote Onze zorg is wel dat dit aantal de nieuwe norm is Lidewijde van Lier, zedenexpert Van Lier verwacht niet dat de hausse aan meldingen en aangiftes een tijdelijke opleving is. The Voice heeft de ogen van veel mensen geopend over wat wel en niet normaal is. Die ontwikkeling juicht ze toe. ,,Maar onze zorg is wel dat dit aantal de nieuwe norm is.”



En dat betekent volgens zedenexpert dat de zedenpolitie echt anders moet gaan werken. Hoewel de werving van negentig nieuwe zedenrechercheurs volgens Van Lier op schema ligt, wordt het nu al steeds ingewikkelder om nieuwe mensen aan te trekken. Rechercheurs komen tot dusver veelal uit de eigen politieorganisatie. Die hebben hun vlieguren gemaakt in de basisteams, maar daar piept en kraakt het ook. ,,Als ze bij ons komen werken, trekken we die eenheden leeg en hebben we daar een nieuw probleem.”

Sporenonderzoek

Een andere aanpak is nodig, stelt Van Lier. Vanaf dit jaar wordt er bekeken in hoeverre mensen zonder politie-ervaring kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld om telefoons op te nemen, slachtoffers te begeleiden bij de eerste meldingen of voor digitale expertise. ,,Soms is het prima uit te leggen waarom het lang duurt voordat een zaak wordt doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, bijvoorbeeld omdat er nog veel sporenonderzoek nodig is. Maar laten we er dan in de tussentijd voor zorgen dat slachtoffers goed worden begeleid, zodat ze in het zadel blijven.”

Volgens Van Lier wordt er kritischer gekeken welke zaken kansrijk zijn in het strafrecht. ,,Bij sommige zaken weet je, al zetten we er vijfhonderd rechercheurs op, dit gaat niet tot een vervolging leiden, bijvoorbeeld omdat het te lang geleden is, of er geen bewijs en sporen zijn. Dat begrijpen slachtoffers meestal ook wel, maar we kunnen er wel alles aan doen om hen verder te helpen.”

Quote De oplossing ligt soms ook in het bieden van hulp Lidewijde van Lier, zedenexpert

Volgens de zedenexpert is het strafrecht niet altijd de beste oplossing. Nauwer samenwerken met hulporganisaties zoals Slachtofferhulp en het Centrum Seksueel Geweld is in de toekomst extra van belang, helemaal met de komst van een nieuwe wet begin volgend jaar die verkrachting sneller strafbaar maakt. Zonder uitdrukkelijke wederzijdse toestemming is seks hebben strafbaar.

Van Lier verwacht dat dit zeker tot meer zedenaangiftes gaat leiden. ,,Maar mensen moeten beseffen dat het geen garantie is dat er een ook een bewijsbare strafzaak uit komt. De oplossing ligt soms ook in het bieden van hulp. Daar moeten we echt meer samenwerken met slachtofferadvocaten en maatschappelijke organisaties.” Volgens Van Lier moeten slachtoffers zich vooral niet laten ontmoedigen en blijven melden.

