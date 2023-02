Fors meer fraude met zorgdiploma's: zeven medewerkers met valse papieren voor de rechter

Tegen zeven zorgmedewerkers die werkten terwijl ze valse diploma's en VOG's hadden, heeft de politierechter in Rotterdam vandaag cel- en taakstraffen geëist. Het aantal meldingen over zorgverleners met valse papieren is in het afgelopen jaar verdubbeld, blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). „Slechts het topje van de ijsberg.”

Acht verdachten moesten vandaag voor de politierechter verschijnen. Sommigen hadden zowel valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) als valse diploma’s gebruikt en kregen straffen opgelegd variërend van twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tot een taakstraf van 150 uur. Voor het gebruik van een valse VOG werd een taakstraf van 80 uur geëist. Eén zaak werd aangehouden. Daarnaast heeft het OM in een paar gevallen een verbod geëist om beroepsmatig in de gezondheidszorg te werken voor de duur van vijf jaar.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie startten in 2019 een strafrechtelijk onderzoek nadat er meldingen binnen waren gekomen over uitzendkrachten met een vals diploma of VOG die werkzaam waren in de zorg. Dit waren voornamelijk jonge mensen die geen diploma hadden, of in elk geval niet het juiste. Een aantal had zelfs een strafblad. Na de start van het onderzoek ontvingen de IGJ het OM en nog steeds meldingen over ongekwalificeerd personeel en valse papieren in de zorg. ,,Dit onderzoek laat slechts het topje van de ijsberg zien’’, zeggen zij.

Personeelskrapte

Het aantal meldingen over zorgverleners met een vals diploma of neppe certificaten is in het afgelopen jaar verdubbeld, ziet de IGJ. Daar kwamen afgelopen jaar 95 meldingen over zorgverleners met een vals diploma of nepcertificaat binnen, plus elf meldingen over zorgverleners met een valse VOG. Het probleem speelt vooral in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, wijkverpleging, jeugdzorg en in verpleeghuizen.

Waar komt de toename vandaan? Door personeelskrapte gebruiken zorgaanbieders vaker de diensten van bemiddelingsbureaus en uitzendbureaus. „We zien dat zorgaanbieders in tijden van tekorten alles uit de kast moeten halen om personeel aan te nemen”, zegt Frank Wassenaar van de IGJ. „Die ingehuurde bureaus zorgen voor de check van de papieren. Dat kan goed werken, totdat blijkt dat zo’n bureau bonafide is of dat er niet goed genoeg gecontroleerd wordt.”

Rechter

Twee bemiddelingsbureaus werden onderzocht door het OM en de IGJ, na meldingen over uitzendkrachten met een vals diploma of VOG. Het onderzoek liet zien dat ‘een groot aantal personen’ gebruik heeft gemaakt van valse documenten. De mensen achter de bemiddelingsbureaus zullen op een later moment voor de rechter moeten verschijnen.

Maar uiteindelijk is het de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor het in huis halen van gekwalificeerd personeel. En daarom roept de inspectie werkgevers in de zorg en jeugdhulp in een brief op om diploma’s en VOG’s van sollicitanten en werknemers goed te controleren en valse papieren bij hen en het Openbaar Ministerie te melden. ‘Want als zorgverleners werken met valse papieren, is de veiligheid van patiënten en cliënten in gevaar’, staat er in de oproep.

Aantekening

De werkgevers kunnen de echtheid van diploma’s nagaan. Ook kunnen ze bij de inspectie laten bekijken of de naam van hun sollicitant eerder ergens is ontslagen vanwege disfunctioneren. Cijfers laten zien dat werkgevers hier weinig gebruik van maken: vorig jaar vroegen werkgevers 10.854 keer of hun sollicitant een aantekening had, wat er volgens de IGJ heel veel minder zijn dan het aantal sollicitaties in de zorg en jeugdhulp in een heel jaar. Op dit moment staan er 157 zorgverleners met een aantekening geregistreerd.

De inspectie kan een zorgaanbieder een aanwijzing geven als zij ondergekwalificeerd personeel in dienst heeft. „Er bestaat een reeks aan maatregelen die we kunnen opleggen als de zorg niet veilig is”, zegt Wassenaar. Dat gebeurde bijvoorbeeld in januari, toen zorgboerderij Aurora Borealis in het Groningse Wedde een aanwijzing kreeg. Cliënten werden daar lichamelijk en geestelijk mishandeld „Ze hadden daarnaast niet voldoende gekwalificeerd personeel in huis. Er was onder andere geen gedragsdeskundige bij de zorg betrokken, die er wel had moeten zijn.”

