Fors minder oogletsel vergeleken met 10 jaar geleden

Pijnlijk! Sportvis­ser schakelt per ongeluk survivalat­leet uit met vishaak

8:51 Survivalatleet Wilfred Brons uit Eibergen is op een bizarre manier uitgeschakeld bij de survival in Beltrum: door een vishaak van een sportvisser. Dat gebeurde op een van de hindernissen over riviertje de Slinge. Een pijnlijk verhaal.