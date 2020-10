Forse groei op universiteit: meer vwo’ers geslaagd en meer buitenlandse studenten tóch afgereisd

Hoe ziet het leven met corona in Nederland eruit? Zou haar studie wel doorgaan? Ging er überhaupt een vliegtuig vanuit Griekenland? De 27-jarige Ioanna Vouga heeft wat af getwijfeld. Al in december had ze een toelating binnen voor een master Food Safety aan de Wageningen Universiteit. Maar corona kwam en alle plannen stonden op losse schroeven. ,,Ik had een baan die ik moest opzeggen om hierheen te komen. Er stond best wat op het spel", verklaart ze.