Forse toename nep-aanmaningen van de Belastingdienst in coronacrisis

Het gaat om phishingmails of -sms’jes, waarin de oplichters zich voordoen als de Belastingdienst. ,,Normaal krijgen we zo’n 2000 meldingen per week. Tijdens de coronacrisis zien we soms een piek van tussen de 10.000 en 12.000 meldingen per week”, zegt Hendriks. ,,We vermoeden dat er een verband is, omdat we allemaal veel vaker online zijn.” Ook speelt volgens de Belastingdienst mee dat de afgelopen periode de inkomstenbelasting 2019 ingediend moest worden. Een ‘logisch moment’ om een zogenaamd verzoek te krijgen van de dienst.



In de mails en sms’jes wordt de ontvanger gevraagd wordt om een zogenaamde belastingschuld te betalen onder dreiging van een deurwaarder als er niet wordt betaald. Ook zijn er meldingen van het achterhalen van DigiD-inloggegevens, die later gebruikt worden om fraude te plegen. De ontvanger wordt dan - bijvoorbeeld onder het mom dat diegene geld terugkrijgt van de belasting - naar een vervalste website van de Belastingdienst geleid waar wordt gevraagd om in te loggen met DigiD.



Maar, waarschuwt Hendriks, de Belastingdienst communiceert niet per mail of sms. Een sms van de Belastingdienst over een betalingsachterstand of met het verzoek ergens in te loggen via een weblink is dus altijd nep.