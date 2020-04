Forum voor Democratie onderzoekt antisemitische uitlatingen in jongerenpartij

De brief is in handen van HP/De Tijd, net als allerlei screenshots van appgesprekken binnen de jongerenpartij waarin rechts-extreme opmerkingen gemaakt worden. Het opinieblad meldt dat er in de brief melding wordt gemaakt van verschillende uitingen. ,,Deze komen overeen met autoritaire, fascistische en/of nationaal-socialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme. Ook worden terroristen die een politieke aanslag pleegden zoals Anders Breivik (aanslag in Noorwegen in 2011) en Brenton Tarrant (aanslag in Christchurch 2019) verheerlijkt in de apps”, aldus de briefschrijvers.



HP/De Tijd publiceerde een aantal screenshots vandaag waarin de uitlatingen naar voren komen. ‘Ik zou letterlijk iedere ideologie aanhangen die NL weer 95 procent blank maakt met 0% moslims’, luidt een van de opmerkingen. ‘Antisemitisme mag van mij altijd lieverd’, zegt een ander in de app.