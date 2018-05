'Fotograaf Erwin Olaf schenkt 500 werken aan Rijksmuseum'

Nederlands klimuitje Ardennen draait uit op drama: Twintiger stort omlaag

24 mei Een Nederlander van een jaar of twintig verkeert in levensgevaar na een klimongeluk in de Belgische Ardennen. Hij stortte vanmiddag zo'n 20 meter omlaag en werd per traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis. ,,Het slachtoffer nam met een stuk of tien landgenoten deel aan een klimtocht georganiseerd door een camping," verklaart politiecommissaris Didier Lambert tegenover deze krant.