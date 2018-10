Fotostress door privacywet: 'doe even normaal'

Helft jongeren zet zich wel eens in als vrijwilli­ger

0:23 Iets meer dan de helft van de Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar zet zich wel eens in als vrijwilliger. Ook is meer dan de helft actief in het verenigingsleven. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van een onderzoek dat tussen 2012 en 2017 is gehouden onder ruim 45.000 mensen.