‘Fout geld weren bij verkoop peperdure horloges’

,,Als iemand in de winkel staat die te veel vragen oproept, kun je die beter de deur wijzen”, zegt FIOD-directeur Thomas Bosch. ,,Een juwelier moet het onderscheid zien tussen een grootvader die zijn kleinkind een horloge cadeau doet en een foute tussenhandelaar die een peperduur horloge voor een drugsdealer koopt.” Als een juwelier wetenschap heeft van een strafbare transactie, is het bedrijf medeverantwoordelijk. Onlangs is een horlogeverkoper gearresteerd op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte.