Fout op fout gestapeld bij geboorte baby Luna

De kinderarts wordt voor een jaar voorwaardelijk geschorst met een proeftijd van twee jaar. De betreffende arts heeft volgens het college ‘zeer grote fouten gemaakt’ in dossiervorming, informatieplicht en medisch handelen. De aanklachten tegen de arts zijn behoorlijk stevig in de uitspraak. Ze heeft, aldus het college, zorgwekkende waarnemingen door verpleegkundigen genegeerd, niet goed gereageerd op laboratoriumuitslagen en alarmsignalen van de baby gemist. De arts heeft ‘ernstig verwijtbaar gehandeld’. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg legt de hoofdbehandelaar en twee gynaecologen die betrokken waren een waarschuwing op. Het college heeft verder geoordeeld dat de andere vijf gynaecologen en de anesthesist niets te verwijten valt. Er is bij het Centraal Tuchtcollege nog een hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak. De ouders van Luna, Marloes en Chris Schuiling uit Vught, spanden een zaak aan tegen tien doktoren van het JBZ: acht gynaecologen, een kinderarts en anesthesist. Zij hielden hen verantwoordelijk voor de dood van hun kind in maart 2014. Dat had voorkomen kunnen worden als er tijdens de zwangerschap, bevalling en het korte leven beter was gehandeld, stelden de ouders. Luna overleed na tien dagen aan de gevolgen van zuurstofgebrek bij de bevalling.

‘Luna had niet hoeven sterven’

Tijdens de zittingen van het tuchtcollege, afgelopen september, en tijdens een eerder interview met deze krant stelden de ouders herhaaldelijk dat hun Luna niet had hoeven sterven. Er zijn volgens hen diverse inschattingsfouten gemaakt en er was in hun ogen sprake van zeer gebrekkige nazorg van het ziekenhuis. ‘Na al die jaren is het ons nog steeds niet gelukt om ons leven op te pakken. We zitten met zoveel vragen, er is nog zoveel onduidelijk. En u bent de enige met antwoorden. U bent de enige die ons de nazorg kan bieden die we nodig hebben: de waarheid’, schreef het stel al eens in een open brief aan de artsen.