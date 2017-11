Foute borstendokter Rock G.: Ik had tot ver na mijn pensioen willen doorwerken

Diverse deskundigen maken in rapportages gehakt van zijn werkwijze en zijn 'mamma navigator', die volgens de 'esthetisch chirurg' (eigenlijk is hij gynaecoloog) uit Frankrijk komt. Ook aan zijn opleiding wordt hardop getwijfeld. Net als tijdens de rechtszaak in 2014 vindt Rock G. (inmiddels 58) dat hij te goeder trouw heeft gehandeld.



Hij verwijt, of beter gezegd constatéért, hooguit dat het hem destijds niet is opgevallen dat er wel erg veel patiënten met klachten bij hem terugkwamen. ,,Ik moet een blinde vlek hebben gehad. Maar statistisch kon het nog net. Het is me niet opgevallen en daar baal ik ook van, want dan hadden we toen al kunnen uitzoeken wat er aan de hand was.''