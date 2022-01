‘Foute diagnose verkeersslachtoffer’: aangifte tegen ziekenhuis en neuroloog

Verslagen­heid om dood trucker Tjerk (41) na brand A50, wielerclub in rouw

Op de plotselinge dood van vrachtwagenchauffeur Tjerk (41) uit Lichtenvoorde is in zijn woonplaats met verslagenheid gereageerd. Honderden steunbetuigingen komen binnen op de Facebookpagina van Aloys Roemaat Transport, het transportbedrijf waar de trucker voor werkte. Ook zijn wielerclub De Keitrappers is in rouw gedompeld.

