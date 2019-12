Foute kersttruien, Carlos Platier Luna en Angela de Jong in De Ochtend Show to go

Claartje Janse trekt morgen haar lelijkste kersttrui aan. Niet alleen vanwege Foute Kersttruiendag, maar vooral voor het goede doel Save the Children. Ze roept iedereen op om een leuke actie te organiseren om zo geld in te zamelen voor miljoenen kinderen die geen fijne kerst kunnen vieren.



Tv-columnist Angela de Jong vertelt wat haar deze week opviel in medialand. Hoe denkt zij over de toekomst van Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door en naar welke programma’s kijkt zij dit weekend uit?



Carlos Platier Luna deed in 2017 mee aan het RTL 5-programma Expeditie Robinson. Het was in zijn seizoen voor het eerst mogelijk om als onbekende Nederlander deel te nemen. Carlos was een van de vier onbekende Nederlanders. Omdat komende zondag de finale is van het huidige seizoen, blikt Carlos vooruit.



Ook AD-verslaggever Victor Schildkamp is te gast. Morgen hoort verdachte Bekir E. welke straf hij krijgt voor de moord op de 16-jarige Humeyra. Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van twintig jaar en tbs met dwangverpleging. De officier van justitie noemde de moord er een ‘van de buitencategorie’ vanwege de koelbloedigheid en de lange voorgeschiedenis van stalken en bedreigen.