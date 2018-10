Foutje, bedankt: Efteling vergeet wintertijd bij Boarding Pass

VIDEO Wintertijd goed te merken: úrenlange regenbuien én vlokje sneeuw in aantocht

12:54 De wintertijd is afgelopen nacht ingegaan en het lijkt alsof het weer daar op inspeelt. Het is vandaag een kille zondag. En ook de komende dagen is het bijzonder fris voor de tijd van het jaar. Na alle droogte deze zomer kunnen we onze borst nat maken voor serieuze regenbuien.