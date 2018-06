Foutje bedankt: Tessa (17) blijkt tóch niet geslaagd

Het spande erom voor Tessa. Zou ze zakken of toch slagen? ,,Het was echt spannend. In principe was de kans 50/50. Toen ik om 13.50 uur gebeld werd hoorde ik dat ik geslaagd was'', vertelt ze. Ze was door het dolle heen van blijdschap en ging meteen met haar moeder een taart kopen.



Twee uur later ging de telefoon echter weer. ,,Ik was naar boven gegaan om mij klaar te maken om te vertrekken naar school, naar de geslaagden. Mijn moeder riep vanaf beneden dat ik elke keer door een onbekend nummer werd gebeld. Ze grapte nog ‘dadelijk ben je gezakt’.''



Maar Tessa was ook gezakt. De school had haar cijfer, een 4,3, voor scheikunde, verwisseld met de 6,3 van een klasgenootje. ,,Dat andere meisje heeft een dubbele achternaam, waardoor de tweede corrector het cijfer fout invoerde. Dat andere meisje was ook met mijn cijfer geslaagd.''