Foutje bij KLM, passagiers mogen boarden in een totaal verlaten vliegtuig

Wat er uiteindelijk misging: de bemanning moest van een andere vlucht komen en was te laat. Een KLM-woordvoerder laat weten dat het personeel bij de gate om een of andere reden niet had gecheckt bij de bemanning aan boord, of het boarden kon beginnen. Dus mocht iedereen naar binnen om vervolgens in een verlaten vliegtuig te stappen. ,,We onderzoeken nog hoe dat kon gebeuren”, aldus een woordvoerder. Volgens haar is het vliegtuig alsnog goed gecheckt voordat het uiteindelijk vertrok.