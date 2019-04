Frank (44) was nuchter en materialistisch, tot hij longkanker kreeg

Frank Niemeijer (44) kocht onlangs een boeddha. Het is een van de tweeduizend beelden die een plek krijgen in een nieuwe tempel in Italië. ,,Je mocht er een wens op schrijven’’, zegt hij. ,,En je naam. Ik hoop dat ik de tempel nog kan zien als-ie af is.’’



Het bouwwerk komt te staan aan het prachtige Lago Maggiore. Frank is er al een paar keer op bezoek geweest. Hij is een beginnend aanhanger van de Tibetaanse lama Gangchen, die in Noord-Italië een meditatiecentrum heeft.



Voor de Zeistenaar ziek werd, had hij niet zo veel met spiritualiteit. Zijn vrouw en hij hebben weliswaar een yogacentrum, hij deed vooral de zakelijke kant. Hij noemt zichzelf nuchter. En een materialist. Maar daarmee kwam hij er niet toen hem de dood werd aangezegd. ,,Het boeddhisme helpt me nu. Een boeddhist is zijn hele leven bezig zich voor te bereiden op het sterven.’’