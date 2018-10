Frank Masmeijer is weer vrij, maar moet paspoort inleveren

Hoogste SS’er van Nederland riep ‘Vuur!’ bij zijn eigen executie

17:23 Hanns Rauter dreef als hoogste SS’er in Nederland in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden en verzetsmensen de dood in. ,,Hij was geen schuimbekkende SS’er, maar juist gevaarlijk door zijn gelijkmatigheid’’, stelt een biografie over hem.