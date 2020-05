Frank zit in quarantaine: De koning heeft zijn stem gevonden

De kleinste kon maandagavond met ons op de bank wel twee minuten stil zijn, wat best knap is als je vijf bent. Maar daarna stuiterde ze de kamer weer door. Die van zeven luisterde met ons wel ‘de hele Willem Alexander’ en ze had toen we de tv uitdeden, tranen in haar ogen. Dat kwam niet alleen door zijn speech, hoor. Het hele concept van oorlog, en die indringende verhalen van de overlevers, plus de gekke quarantaine-situatie waar we nu met z’n allen inzitten, dat alles bij elkaar was het.