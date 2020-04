Frank zit in quarantaine: ‘Emotionele meltdown in lockdown’

Wij worstelen ons nog best goed door die quarantaine heen, vinden we. Vier weken vandaag. Maar de gedachte dat het nieuwe normaal nog maanden op zich laat wachten, helpt niet. Alle dagen lijken op elkaar. Drukte is er altijd, echte rust zelden. En buiten dreigt het onbekende. Het zijn tijden waarin we onszelf geregeld tegenkomen. Ikzelf voorop, want ik ben emotioneel best een watje. Er zijn dagen dat ik begin te snotteren als iemand met het juiste timbre ‘Bambi’ in mijn oor fluistert. Bleek en labiel door het huis lopen is niet m’n meest aantrekkelijke kant, zei mijn vrouw laatst diplomatiek.