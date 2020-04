Frank zit in quarantaine: Hebben we het sein ‘brand meester’ gemist?

De mensen, zo lees ik, zijn onderweg naar de Ikea. Uurtje wachten voor ze de Svennö, de Häddu en de Bögor mogen kopen. De Blokker is ook weer vol. En jippie, morgen gaat de Bijenkorf open. Wij thuis hebben kennelijk het sein ‘brand meester’ gemist. Wij zitten nog binnen namelijk, ons te realiseren dat voor het eerst sinds de quarantaine begon, er weer regen op onze serre plenst. Wat een voorjaar hebben we gehad. Zullen we het ooit vergeten? Of is het toch niet echt voorbij? Want anders horen we het graag hoor. Van Dissel, Gommers, Rutte, kom er maar in! Persconferentie om zeven uur? Wij zitten voor de buis.