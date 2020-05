Frank zit in quarantaine: Uw koelkast is de spiegel van deze crisistijd

Verdachte vernieling Joods restaurant blijft langer vast, had locatiever­bod

11 mei De 31-jarige man van Syrische afkomst die afgelopen vrijdag werd aangehouden op verdenking van vernieling en brandstichting bij het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam-Zuid blijft langer vastzitten. Saleh A. had het in 2017 ook al op de horecazaak gemunt en werd daar in 2018 voor veroordeeld.