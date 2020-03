Frank zit in quarantaine: ‘We wanen ons onaantastbaar’

Manager trouwloca­tie die corona-re­gels overtrad: ‘We hadden personeel en band niet meegeteld’

12:16 De veiligheidsregio Gelderland-Zuid greep gisteravond in bij een bruiloft in Ala Royal Weddings in Druten nadat zij constateerde dat er 150 personen aanwezig waren, meer dan in deze tijden van coronabestrijding is toegestaan. Onduidelijkheid over de grens van 100 was volgens de manager de aanleiding voor het incident.