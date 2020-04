Frank zit in quarantaine: Weet je nog, lieffie, voor corona? Ja, en ik mis het ook

BV de Liefde Nina (57) bleef voor de eerste keer bij Kees (56) slapen en trok gelijk bij hem in

15:04 In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Nina (57) wilde geen vriend. Toen kwam ze Kees (56) tegen en voelde ze vlinders in haar buik. Nu zijn ze samen in coronaquarantaine.