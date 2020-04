Frank zit in quarantaine: Zoekend van het ene naar het andere nieuwe normaal

Hebben we net het nieuwe normaal een klein beetje onder de knie, moeten we weer naar een ander normaal toewerken, waarvan niemand ons de contouren kan geven. Had je ons in januari gezegd dat we nu al vijf weken thuis zouden zitten; school en werk binnen deze vier muren en iedereen die ons verder lief is op grote afstand, we hadden je voor gek verklaard. Maar eerlijk gezegd zeggen wij al dagen tegen elkaar dat we dat nog best een tijdje kunnen volhouden. We hebben een ritme gevonden. Stiekem vinden we die lockdown ook best gezellig. Onze kleintjes zijn al goed in Monopolie, een dezer dagen wordt de sjoelbak bezorgd. Verheugen we ons op. Nee, wij zijn nog niet uitgespeeld.