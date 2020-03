Frank zit in quarantaine: ‘Zoveel tijd, maar een normaal boek hebben we nog niet gelezen’

Drie huizen verderop, driehoog, 75 traptreden op, wonen een oude man en vrouw. Hij heeft vergevorderde kanker, zij een wonderlijk goed humeur en slechte longen. Die hebben het zwaar. In de patiëntengroep waar mijn zus van de thuiszorg elke dag langs moet, vrezen de mensen elke deurbel die de besmetting kan brengen. Ze vertellen haar tijdens haar ronde over de Spaanse griep, van families die daarna nog maar voor de helft van de ooms en tantes bevatten. Op de app: ‘longontsteking bij een zieke dierbare van een vriend. Er wordt een coronacheck gedaan, iedereen bezorgd.’



Wat ik vooral wil zeggen: anderen hebben het zwaar. (En als u ze kent en helpen kunt: doe het. Een telefoontje kan al wonderen doen.) Wij hier binnen in dit quarantainehuis verbeelden ons echt niet dat we het slecht hebben. We verstoppen ons voor het grote boze beest omdat ik met mijn longziekte ook tot de risicogroepen behoor. Maar ons mankeert dus echt nog niks. En de groep van vrijwillig quarantainehouders is waarschijnlijk groter dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Miljoenen Nederlandse ouderen en zieken zitten achter de ramen. Zet ‘m op mensen, houd vol. Want het gaat duren hoor.