Frankrijk levert moordverdachte (21) Blerick over

Acht jaar cel geëist tegen Frank Masmeijer

18:01 Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een gevangenisstraf van acht jaar en een geldboete van 40.000 euro geëist tegen Frank Masmeijer (57). Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De strafeis in hoger beroep is wat betreft de celstraf gelijk aan de veroordeling in eerste aanleg.