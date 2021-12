Frans Marchand weigert twee sloten in huis te verwijderen, ook al krijgt hij duizenden euro's aan boetes

Frans Marchand woont met zijn vrouw en twee kinderen aan de Rielsedijk. Dat huis is verdeeld in drie delen via twee tussendeuren met slot. Nodig voor de veiligheid, zowel tegen inbraak als tegen brand, vindt de familie. Volgens het bestemmingsplan is het niet toegestaan om een huis onder te verdelen in drie appartementen en dus zegt de gemeente Goirle dat er twee sloten verwijderd moeten worden.