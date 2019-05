Frans zoekt reddende engel die hem van het fietspad raapte: ‘Ik denk dat ze verpleegster is’

Ontzettend graag zou Frans Verstraete (65) uit het Zeeuwse Oostburg in contact komen met de vrouw die hem op 17 september 2017 eerste hulp verleende nadat hij bij het Belgische Moerbrugge keihard naar de grond ging op zijn wielrenfiets. Om haar te bedanken, én om haar getuigenis te kunnen gebruiken in de rechtszaak die hij voert tegen de fietsers die het ongeval volgens hem veroorzaakten.

Het was een mistige septemberochtend, en Frans Verstraete zette vanuit Zeeuws-Vlaanderen koers richting het zuiden. Hij had een driekwart-wielrenbroek aan, weet hij nog, het weer zat ergens tussen warm en koud in, de paden waren nog een beetje nat. Wat hij toen nog niet wist, was dat de fietstocht waarvoor hij die ochtend vertrok zijn leven op zijn kop zou zetten.

Het gebeurde op het Jaagpad langs het kanaal Brugge-Aalter. Bij een onoverzichtelijke bocht stuitte hij plots op twee tegenliggers. Volgens Verstraete fietsten zij naast elkaar en kon hij geen kant meer op. De Nederlander sloeg over de kop en belandde op zijn rug. ,,Ik slik bloedverdunners, dus ik bloedde meteen heel erg.”

Niet lang na het ongeval kwam er een vrouw bij hem. Ze nam Frans onder haar hoede, verleende eerste hulp en begeleidde hem naar een iets verderop gelegen picknicktafel. Volgens de Zeeuws-Vlaming ging ze erg professioneel te werk. ,,Ik denk dat ze verpleegster was.”

Ziekenhuis

Al snel bleek dat Frans naar het ziekenhuis moest. Onder meer zijn gezicht bleek zwaar gehavend, daar zitten inmiddels ‘zes plaatjes en 48 schroeven’ in. Later bleek ook zijn schouder geleden te hebben onder de val. Frans is inmiddels drie keer geopereerd, maar nog steeds niet helemaal de oude. Hij moet nog steeds aangepast werk doen.

Op een foto die vrij snel na het ongeluk gemaakt is, wordt de ernst van de situatie snel duidelijk. Een flink deel van zijn gezicht is zwartpaars, voor zijn mond zit een verband. Juist die foto heeft Frans gebruikt op een poster die hij op de plek van het ongeval in Moerbrugge heeft opgehangen. Hij wil door de poster in contact komen met de vrouw die hem hielp.

Rechtszaak

,,Ik wil graag een praatje met haar maken, om haar netjes te bedanken. En ik hoop dat ze kan vertellen wat ze toen gezien heeft. Ze was er natuurlijk vrij snel nadat het ongeval plaatsvond.”