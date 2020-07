Fraude met valse vaarbewijzen loopt spuigaten uit

Mitchel (25) uit Middelharnis weet in het Hollands Diep al hoe laat het is als de speedboot van de politie met hoge snelheid op hem af komt varen. Met zijn jetski blijft hij rustig dobberen op de plek waar hij ligt. Dit moet haast wel iemand zijn die zijn zaakjes op orde heeft, weten agenten Ronald Vetjens en Dirk van der Weer die de controle uitvoeren. Want lang niet altijd gaat het er zo voorbeeldig aan toe. Soms stuiven de jetski’s alle kanten op en moeten agenten ze maar zien bij te houden. ,,Ook als ze ervandoor gaan, komen we ze altijd weer een keer tegen’’, zegt Van der Weer.

Toch heeft ook Mitchel aanvankelijk een probleem als de agenten hem naar zijn vaarbewijs vragen. Die ligt nog in zijn auto, verklaart hij. Hij is bang dat het document nat wordt of dat hij het verliest. ,,Maar ik kan hem halen als jullie willen?’’, zegt hij er haastig achteraan. Dat willen de agenten. En als hij terugkomt blijkt alles toch keurig in orde.

‘Fantasiebewijzen’

Zo is het lang niet altijd, weten de agenten te water. Bijna elke controle treffen ze wel iemand die geen geldig vaarbewijs heeft. Zo’n document is nodig voor boten die sneller varen dan 20 kilometer per uur of langer zijn dan 15 meter. Geregeld komen ze schippers tegen die een vaarbewijs hebben gekocht in het buitenland en daarmee denken ook op de Nederlandse wateren te kunnen varen.

Quote We hebben zelf geprobeerd er één aan te schaffen, maar waren alleen een hoop bitcoins kwijt Woordvoerder politie Documentexpert Carlo Lautenslager van de politie toont een stapel kopieën van ‘fantasiebewijzen’, zoals hij ze noemt. ‘Boat Skipper’ staat er op één, vertaald uit het Kroatisch. Op het pasje staat een officieel nummer, pasfoto en voor welke categorie deze schipper zijn examen heeft gehaald; B. De eigenaar zei het in Kroatië te hebben gehaald, maar Lautenslager kan er helemaal niets mee. Wie in Nederland het water op gaat moet een Nederlands erkend vaarbewijs hebben. In Nederland is het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) sinds begin dit jaar de enige instantie die vaarbewijzen mag uitgeven. Daarvoor moet altijd een theorie-examen worden gedaan.



Toch lijkt er op internet een levendige handel in vaarbewijzen. Wie zoekt op ‘vaarbewijs te koop’ komt al heel snel uit bij websites die claimen ze ook te kunnen leveren. ,,Binnen vijf dagen en zonder een examen af te leggen’’, claimt de website er één. De website wijst haarfijn op de hoogte van de boete van 550 euro als schippers het vaarbewijs I of II niet hebben. En er staan ‘eerdere kopers’ op de website enthousiast reageren. ,,Inderdaad, niet van het origineel te onderscheiden’’, jubelt ene Maikel027.

Toch waarschuwt de politie niet met deze websites in zee te gaan. ,,We hebben zelf geprobeerd er één aan te schaffen, maar waren alleen een hoop bitcoins kwijt.’’

Oplichting dus. Al kan Lautenslager het zich voorstellen dat sommige mensen naar alternatieven zoeken om maar geen examen te hoeven doen, al kost een Nederlands examen hooguit enkele tientjes en is de lesstof zeker geen hogere wiskunde. Maar de test is in het Nederlands. ,,Als je de taal niet goed spreekt, wordt het lastig. Maar ons advies is; trap er niet in.’’

Op het Hollands Diep voldoen vandaag alle schippers wel aan de vereiste papieren. Al blijkt er wel één iemand rond te varen met een boot die al sinds 2007 niet staat geregistreerd. Dat mag ook niet, maar is weer een heel ander probleem. Het zou kunnen dat deze eigenaar iets te verbergen heeft voor bijvoorbeeld de belastingdienst. Iets dat ook de aandacht heeft van deze agenten.

