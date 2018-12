Friezen zitten zonder water door stroomstoring bij waterbedrijf

Update KLM-toe­stel ontsnapt aan mogelijke botsing in India: ‘Veiligheid niet in geding’

10:10 Drie passagiersvliegtuigen, waaronder een toestel van KLM, zijn vorige week in het luchtruim boven India door ingrijpen van de luchtverkeersleiding ontsnapt aan een mogelijke botsing. Dat melden media in India. Luchtvaartmaatschappij KLM stelt in een reactie dat de veiligheid niet in het geding was.