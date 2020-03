Frits Huffnagel zegt sorry, maar stapt niet op bij Gay Pride na vluchtelingenuitspraak

Frits Huffnagel heeft er spijt van dat zijn uitspraken over vluchtelingen ‘een deel van de achterban van de Pride heeft gegriefd en pijn gedaan'. Dat geeft de voorzitter van de Pride Amsterdam aan in een verklaring. Wel wil Huffnagel zich ‘blijven inzetten voor de Pride-community’ en zal hij zijn functie dus niet neerleggen, zoals COC Amsterdam eerder had geëist.

Aanleiding voor de commotie is een uitspraak die de oud-wethouder deed in het Radio 1-programma Spraakmakers. Huffnagel zei onder meer: ,,Er zijn er maar heel weinig die kans maken om hier te blijven en het is elke keer hetzelfde: wij zien een kind en denken dan ‘oh, wat zielig’. Terwijl: we zien niet de vader die erachter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat heeft gefaciliteerd.”

Volledig scherm © Daniel Cohen

De opmerking over vluchtelingen schoot bij de Amsterdamse afdeling van COC in het verkeerde keelgat, waarop voorzitter Vanny Reyes het vertrek eiste van de voorzitter. Tot die tijd wil de lokale afdeling niet meer samenwerken met de Pride. ,,Onze achterban vraagt erom. Ik krijg heel veel verontwaardigde reacties binnen van onze leden, die vragen of wij stevig willen optreden", stelde Reyes.

In de verklaring van de Pride, die het bestuur en Huffnagel niet verder willen toelichten, biedt de voorzitter donderdagavond zijn excuses aan. ,,Uiteraard hecht ik aan de vrijheid van meningsuiting”, stelt de VVD’er in de verklaring. ,,Helaas worden mij op internet standpunten toegedicht die ik niet heb of had. Ik had echter niet verwacht dat mijn mening zo sterk zou worden geplakt op de Pride-organisatie. Dat had ik beter moeten inschatten. Ik trek hier mijn les uit voor de toekomst. Uiteraard blijf ik mij inzetten voor de Pride-community, zoals ik dat ook de afgelopen jaren met veel passie en liefde heb gedaan.”

Het bestuur van de Pride, vooral bekend van de botenparade, stelt dat ze ‘met klem wil benadrukken dat het standpunt van Huffnagel niet in gezamenlijkheid door het bestuur wordt gedragen’. ,,Het bestuur is divers samengesteld en kent vele privé-meningen. Het bestuur, inclusief Huffnagel, betreurt de verontwaardiging en het gegeven dat deze scherp verwoordde mening als grievend is ervaren. Huffnagel is een debater en publiek figuur en had genuanceerder zijn mening kunnen geven.”