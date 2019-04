Fruit en kruidenthee ten spijt: jeugd te dik

Maatregelen om kinderen gezonder te maken werken niet. Nog steeds is één op de tien kinderen te dik en onder de 18- tot 25-jarigen is het aantal dikke personen zelfs gestegen tot een kwart.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Jeugdmonitor die vandaag worden gepresenteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Socioloog Tanja Traag van het CBS reageert stellig: ,,Mijn zoon kan zo opdreunen hoeveel calorieën ergens in zitten, want dat heeft hij op school geleerd. Zoetigheid uitdelen mag niet meer en je mag bij wijze van spreken eigenlijk alleen nog lauwe kruidenthee en groente mee. Maar alle maatregelen die we nemen om kinderen gezond te laten zijn, zijn blijkbaar niet bepaald functioneel.’’

Hoezo fitnesscultuur?

Vooral onder de oudere jongeren van 18 tot 25 jaar is een duidelijke toename zien. Rond 2005 had zo'n 15 procent van de jongvolwassenen overgewicht, inmiddels is dat gestegen naar ongeveer 25 procent. Maar hoe zit dat dan met die zogenaamde fitnesscultuur? ,,Als je Instagram opent, dan zie je dat heel veel, maar het is zeker niet de norm onder jongeren dat je je lijf heel goed onderhoudt en afgetraind bent,’’ betoogt de sociologe.

Niet-westerse achtergrond

Onder jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond ligt het aandeel dat kampt met overgewicht een stuk hoger, dan bij kinderen met een Nederlandse achtergrond. ,,Bij kinderen tot 12 scheelt dat niet zoveel,’’ verklaart Traag. ,,Maar bij jongvolwassenen zie je dat niet-westerse mannen vaker overgewicht hebben en bij niet-westerse vrouwen is de groep met obesitas juist groter. Zij hebben dus minder vaak overgewicht, maar áls ze te zwaar zijn gaat het wel vaak om ernstig overgewicht.’’

Van alle 2- tot 25-jarigen had bijna 13 procent matig overgewicht en 3 procent obesitas. Het totaal van 15,8 procent te zware kinderen en jongeren is hoger dan in 2000, toen het nog 12,5 procent was. Traag: ,,Bij kinderen is het aandeel dat te zwaar is niet toegenomen, maar het is er ook niet beter op geworden!’’