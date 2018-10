Gaat Klaas Otto voor tien jaar de cel in?

LIVE TWITTERDe rechtbank in Breda doet vandaag uitspraak in de zaak tegen Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender. Eind augustus eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van tien jaar tegen de Brabander. Hij wordt verdacht van onder meer brandstichting, witwassen, afpersing, mishandeling en bedreiging.

Otto is vandaag iets na half tien gearriveerd bij de rechtbank in Breda. Daar hoort hij vanaf 10.00 uur de uitspraak tegen hem. De verdediging kwam vlak voor het vonnis met een aanhoudingsverzoek, maar die werd door de rechtbank afgewezen. De advocaten van Otto wilden de zaak aanhouden omdat ze eerst nog een aantal andere zaken duidelijk wilden hebben of afwachten, zoals de aangiftes die Otto had gedaan tegen het onderzoeksteam en de hoofdofficier van justitie.

Een aantal van deze verzoeken was ook al tijdens de behandeling van de zaak gedaan, in augustus, en werd toen afgewezen door de rechtbank in Breda. Nu wijst de rechtbank het verzoek opnieuw af.

Voordat Otto de rechtbank binnenging, nam hij de tijd om de pers en cameraploegen te woord te staan. Hij zei onder meer dat hij er weinig vertrouwen in heeft en dat hij niet voor het laatst voor de rechtbank zal staan. Hij gaat door met zijn verdediging zolang hij kan.

Vrije voeten

De oprichter van No Surrender is momenteel op vrije voeten. Na een voorarrest van 629 dagen werd hij afgelopen april vrijgelaten. Ook hoeft hij geen enkelband meer te dragen.

Volgens het OM was het witwassen van geld de ,,corebusiness” van de bedrijven van de 51-jarige Otto. Justitie noemt hem een witwasmachine en gewelddadige boef die een schrikbewind voerde onder zakelijke partners en criminelen.



Justitie stelde dat bijna niemand durfde te getuigen tegen de man uit Bergen op Zoom, die een waar schrikbewind zou voeren, en hecht daarom veel waarde aan de twee personen die wel tegen Otto hebben verklaard. Een van hen, Joop M., is begin vorig jaar tot acht jaar cel veroordeeld in België omdat hij op Otto heeft geschoten. Dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij niet meer tegen de mishandelingen, bedreigingen en afpersingen van de Brabander kon. Otto overleefde de aanslag ternauwernood.



De andere getuige Danny van der G. zou meerdere malen door Otto en medeverdachte Janus de V. in elkaar zijn geslagen en bedreigd. Kickbokser Rico Verhoeven, een goede vriend van Van der G., zou Otto zelfs hierover tot de orde hebben geroepen. De V. zou daarop aan Van der G. hebben laten weten dat ze niet onder de indruk waren van ,,zijn vriendje Ricootje”.

Heksenjacht

Volledig scherm De rechters poseren voorafgaand aan de zaak tegen Klaas Otto in de rechtbank van Breda voor een afpers-, witwas- en mishandelingszaak. © ANP Otto spreekt alle beschuldigingen tegen. ,,Het OM wil de zaak niet oplossen, maar alleen maar mij veroordelen.” Hij sprak in de rechtbank van een ,,heksenjacht” en een ,,eenzijdig onderzoek”. De twee volgens het OM belangrijke getuigen noemen de advocaten van Otto ,,onbetrouwbaar en leugenachtig”. ,,De personen die zich hier voordoen als slachtoffer, hebben zelf een flinke criminele achtergrond”, aldus Otto’s advocaat.



Otto wordt soms getypeerd als de Brabantse Holleeder, iemand met misschien meer macht in criminele kringen dan zijn veronderstelde Amsterdamse evenknie. De strafrechtelijke onderzoeken zullen duidelijk moeten maken of dit klopt. In de West-Brabantse onderwereld is er hoe dan ook altijd respect en ontzag geweest voor Otto en zijn motorclub No Surrender. Een gezellige vriendenclub volgens de oprichter zelf. In de visie van het OM een leger waaruit de generaal naar hartenlust gehoorzame soldaten kon rekruteren voor klussen die het daglicht niet konden verdragen en die hem beschermden tegen vijanden.

Geen lieverdje

Otto geeft toe dat hij geen lieverdje is, maar ziet zichzelf vooral als doortastend zakenman en goed huisvader. Zijn grootste fout, heeft hij in een verhoor gezegd, was dat hij als leider van eerst Satudarah in Zundert en later zijn geesteskind No Surrender ‘popie jopie is gaan doen op televisie’. Die uitdagende publiciteit moet als een opgestoken middelvinger hebben gevoeld voor het gezag, dat Otto al jaren in het vizier had. Alleen daarom al kon een stevige reactie niet uitblijven.

Deze zaak loopt al meer dan twee jaar en werd meerdere keren uitgesteld. Otto’s advocaten hebben ook al laten doorschemeren dat ze in hoger beroep gaan als hij veroordeeld wordt.