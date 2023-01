Gapende kloof stad, platteland en politiek: vooral boeren zijn het vertrouwen kwijt

Veel meer drugs tussen de post gevonden: douane onderschep­te 27.000 brieven

De douane onderschepte vorig jaar meer drugs in uitgaande briefpost in vergelijking met 2021. Het afgelopen jaar werd 27.000 keer drugs ontdekt tussen de post, tegen 15.500 keer in 2021. Het meest werd xtc en grondstof MDMA onderschept. De drugs waren vooral onderweg naar de Verenigde Staten en Australië.

26 januari