Gastgezinnen screenen voor vluchtelingen: 'Zorgvuldigheid nu voorkomt ellende later’

Het verhaal van Masja uit Oekraïne: ‘Ik liet mijn familie achter en voel me een verrader’

Masja Buchkaryk is nu drie weken in Nederland. Dit is háár verhaal. ,,De gedachten die je achtervolgen zijn het ergste – ik voelde me toen, en ik voel me nog steeds, een verrader.”

26 maart